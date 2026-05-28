هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

بعد تناول اكلات عيد الاضحى يعاني عدد كبير من الأشخاص في من مشاكل الهضم وارتفاع نسبة السكر في الدم ولكن هل تعلم أن هناك مشروب قادر على علاج هذه المشكلات.

ووفقا موقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد اليانسون بعد اكلات عيد الاضحى الدسمة.

خفض نسبة السكر في الدم



تشير نتائج مراجعة أجريت عام 2022 إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 قد يستفيدون من تناول 5 جرامات من مسحوق اليانسون يوميًا لمدة 60 يومًا.

تشمل الآثار المحتملة انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام ، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية .

تخفيف عسر الهضم



تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم الوظيفي قد يستفيدون من تناول 3 جرامات من مسحوق اليانسون ثلاث مرات يوميًا مع الطعام لمدة أربعة أسابيع وعسر الهضم الوظيفيهي حالة تسبب عسر الهضم في غياب مرض عضوي لمدة لا تقل عن 12 أسبوعًا.

تخفيف أعراض القولون العصبي



تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي قد يستفيدون من زيت اليانسون وفي هذه التجارب، تناول المشاركون زيت اليانسون في كبسولة معوية، تُعرف باسم AnisEncap و تناول المشاركون 600 ملليجرام يوميًا، مقسمة على ثلاث كبسولات، كل منها 200 ملليجرام، قبل الوجبات، لمدة أربعة أسابيع .

أبلغت المجموعة التي تناولت دواء AnisEncap عن أعراض أقل من تلك التي تناولت دواءً وهميًا(دواء وهمي)، بما في ذلك:

ارتجاع المريء

إسهال

الانتفاخ

ألم في المعدة

كما أفادت المجموعة التي تناولت دواء أنيس إنكاب بتخفيف أعراض مثل الاكتئاب والإمساك الشديد بالإضافة إلى ذلك ، أفادت هذه المجموعة بتحسن في جودة حياتها.