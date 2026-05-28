لخدمة مشجعي الفراعنة.. مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الـ 2 صباحا

يُمدد الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الخميس، ساعات التشغيل لمدة ساعة إضافية، ويستمر تشغيل القطارات حتى الساعة الثانية صباحًا، وذلك لتيسير تنقل الجماهير وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمشجعين عقب انتهاء المباراة الودية للمنتخب المصري أمام نظيره الروسي، وفق إعلان الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

بسبب مباراة مصر وروسيا.. مد تشغيل الخط الثالث للمترو ساعة إضافية



​ويخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهته الودية المرتقبة ضد منتخب روسيا، مساء اليوم الخميس، والتي تقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لدعم الفراعنة في مشوارهم الإعدادي.

​وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج إعداد مكثف للمنتخب الوطني؛ ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة يوم 30 من شهر مايو الحالي متجهة إلى مدينة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، لخوض مواجهة ودية كبرى أخرى أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في إطار الاستعدادات النهائية القوية لخوض منافسات بطولة كأس العالم.