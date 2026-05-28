قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لخدمة مشجعي الفراعنة.. مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الـ 2 صباحا
هل يجوز شراء الأضحية إلكترونيا؟ تعرف على الحكم الشرعي
محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد
لن يشارك.. وصول محمد صلاح ملعب مباراة مصر وروسيا الودية لمؤازرة الفراعنة الكبار
وداعا لطوابير المحطات.. السكة الحديد تعلن 5 طرق لحجز التذاكر من منزلك وبطرق مرنة
الذهب المنسي.. موبايلك القديم جواه ثروة ضخمة وأنت مش واخد بالك
أزمة تهدد الملايين.. لماذا تفقد المضادات الحيوية فاعليتها؟
حكام مباريات الجمعة في ختام بطولة الدوري
السيطرة على حريق شب في مول تجاري بالعبور
أحمد أبو زهرة: والدي دفع ثمن كلمة الحق و«لن أعيش في جلباب أبي» ليس أفضل أعماله
الحسابات المزيفة في مرمى القانون.. عقوبات تصل للسجن بسبب جرائم الإنترنت
غلطة في مسلسل الفرنساوي والسبب سيارة مرسيدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذهب المنسي.. موبايلك القديم جواه ثروة ضخمة وأنت مش واخد بالك

الهواتف القديمة تحتوي على ذهب
الهواتف القديمة تحتوي على ذهب
شيماء عبد المنعم

لم تعد مناجم الذهب تقتصر على الجبال والمناطق النائية، إذ كشفت تقارير حديثة أن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية القديمة قد تحتوي على كميات من الذهب تفوق ما يوجد في بعض المناجم التقليدية بمئات المرات، ما فتح الباب أمام ما يعرف بـ “التعدين الحضري”، أحد أسرع الاتجاهات نموا في عالم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

الهواتف القديمة قد تحتوي على ذهب أكثر من المناجم بـ800 مرة

ووفقا لبيانات صادرة عن الأمم المتحدة، يمكن لطن واحد من الهواتف المحمولة القديمة أن يحتوي على كمية من الذهب تصل إلى 800 ضعف ما قد ينتجه طن من الخام المستخرج من بعض المناجم التقليدية. 

ورغم أن الرقم يمثل الحد الأقصى وليس متوسطا ثابتا، فإنه يعكس القيمة الهائلة الكامنة داخل الأجهزة الإلكترونية المهملة في المنازل والمكاتب.

ويعتمد مفهوم التعدين الحضري على استخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس من النفايات الإلكترونية، بدلا من الاعتماد الكامل على التعدين التقليدي الذي يتطلب حفر الجبال واستهلاك كميات ضخمة من الموارد الطبيعية. 

الهواتف القديمة قد تحتوي على ذهب أكثر من المناجم بـ800 مرة

وتعد اللوحات الإلكترونية داخل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المصدر الأهم لهذه المعادن، نظرا لاحتوائها على طبقات دقيقة من الذهب والفضة تستخدم في التوصيلات والمكونات الإلكترونية.

وتبدأ عملية استخراج المعادن بتفكيك الأجهزة وإزالة البطاريات والأجزاء البلاستيكية، ثم طحن اللوحات الإلكترونية إلى جزيئات صغيرة، قبل استخدام تقنيات ميكانيكية وكيميائية لفصل المعادن الثمينة وتنقيتها حتى تصل إلى درجات نقاء عالية يمكن إعادة استخدامها صناعيا.

أبرز الأمثلة على نجاح التعدين الحضري ظهرت خلال أولمبياد طوكيو 2020، عندما أطلقت اليابان حملة وطنية لجمع الهواتف القديمة وأجهزة الكمبيوتر غير المستخدمة بهدف تصنيع ميداليات الألعاب الأولمبية بالكامل من النفايات الإلكترونية. 

وشارك في المبادرة أكثر من 90% من البلديات اليابانية، حيث تم جمع نحو 79 ألف طن من الأجهزة الإلكترونية، من بينها أكثر من 6 ملايين هاتف محمول.

وأسفرت العملية عن استخراج ما يقارب 30 كيلوجراما من الذهب و4.1 طن من الفضة و2.7 طن من البرونز، وهي كميات كانت كافية لإنتاج نحو 5000 ميدالية أولمبية وبارالمبية. 

ويذكر أن الميداليات الذهبية الأولمبية ليست مصنوعة من الذهب الخالص، بل تتكون في معظمها من الفضة مع طبقة خارجية رقيقة من الذهب، ما يقلل كمية المعدن المطلوبة.

الهواتف القديمة قد تحتوي على ذهب أكثر من المناجم بـ800 مرة

ولا يقتصر استخدام المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية على الميداليات فقط، إذ بدأت شركات المجوهرات والتقنية في استغلال الذهب والفضة المعاد تدويرهما لإنتاج حلي مستدامة ومكونات إلكترونية جديدة، في خطوة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز مفهوم إعادة الاستخدام.

ويرى خبراء أن التعدين الحضري قد يصبح جزءا أساسيا من مستقبل صناعة التعدين عالميا، خاصة مع ارتفاع حجم النفايات الإلكترونية الذي تجاوز 60 مليون طن سنويا، في وقت لا يعاد تدوير سوى نسبة محدودة منها. 

كما يمثل هذا القطاع فرصة اقتصادية وبيئية كبيرة للدول ذات الأسواق الإلكترونية الضخمة، عبر تحويل الأجهزة المهملة إلى مصدر جديد للثروات المعدنية.

ويؤكد هذا التوجه أن “الذهب المنسي” لم يعد مدفونا فقط تحت الأرض، بل موجود أيضا داخل الأدراج والأجهزة القديمة التي يحتفظ بها الملايين دون إدراك لقيمتها الحقيقية.

الذهب هواتف الذهب في الهواتف الذكية النفايات الإلكترونية الذهب المنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

جانب من المضبوطات

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

أرشيفية

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالعنف الجنسي في فلسطين

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للبرجر

صورة موضوعية

أجواء احتفالية بالغردقة ثاني أيام عيد الأضحى ترفع نسبة الإشغال بالفنادق

عيد الأضحى المبارك

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. حفلات ثقافية وغنائية داخل حديقة فريال التاريخية بأسوان.. شاهد

بالصور

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد