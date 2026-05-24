ببطارية ضخمة وكاميرا مطورة.. "فيفو" تغزو الأسواق بهاتف Vivo S60

تعتمد شركة فيفو على معالج مألوف في هاتفها الذكي القادم Vivo S60. ويُظهر إدراج جديد للجهاز على منصة Geekbench، والذي يحمل رقم الطراز V2571A، أن الهاتف سيستخدم معالج Qualcomm Snapdragon 8s من الجيل الثالث، وهو نفس المعالج الذي شغّل هاتف Vivo S50 العام الماضي .

يتميز معالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث بنواة رئيسية واحدة بتردد 3.01 جيجاهرتز، وأربع نوى للأداء بتردد 2.80 جيجاهرتز، وثلاث نوى للكفاءة بتردد 2.02 جيجاهرتز. ويقترن المعالج بوحدة معالجة الرسومات Adreno 735. ويؤكد الإعلان أيضًا أن الجهاز يعمل بنظام أندرويد 16 ويدعم ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.





علاوة على ذلك، تشير التسريبات إلى أن هاتف Vivo S60 قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وتشمل المواصفات الأخرى المتوقعة بطارية بسعة 7200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط، وماسح بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ونظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر تقريب بصري من سلسلة Sony IMX.

تشمل الميزات الإضافية المتوقعة مكبرات صوت ستيريو، ومحرك خطي للمحور السيني، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/IP69. لم تؤكد شركة فيفو المواصفات الكاملة رسميًا بعد، ولكن مع اقتراب موعد الإطلاق، من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل قريبًا.

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y60

يأتي هاتف Vivo Y60 ببطارية سعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط والشحن العكسي. ويعمل بنظام OriginOS 6 المبني على تحديث Android 16.

أما بالنسبة للتصوير، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي وفلاش LED، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يدعم هاتف Vivo Y60 شريحتي اتصال 5G، وتقنية Bluetooth 5.1، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وجهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء، وماسح بصمة جانبي. تبلغ أبعاد الجهاز 167.40 × 77.10 × 8.39 ملم، ويزن 209 جرامات. كما زودت شركة Vivo الهاتف بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP65، بالإضافة إلى حصوله على شهادة SGS من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط والصدمات.

سعر وتوافر هاتف Vivo Y60

يتوفر هاتف Vivo Y60 بألوان الأزرق ، والبنفسجي ، والأسود . يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 1799 يوانًا صينيًا (حوالي 265 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت 1999 يوانًا صينيًا (حوالي 300 دولار أمريكي). أما النسخة الأفضل بمواصفات 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، فيبلغ سعرها 2299 يوانًا صينيًا (حوالي 340 دولارًا أمريكيًا). ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول توفر هذا الجهاز عالميًا.