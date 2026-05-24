حملات مكثفة للطب البيطرى بأسوان على محلات الجزارة والأسواق استعداداً لعيد الأضحى المبارك

فى ظل الإستعدادات المكثفة من مختلف الجهات لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، وبناءاً على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، واصلت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة جهودها فى تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم داخل نطاق المحافظة ، لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

ويأتى ذلك بإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وبمتابعة من الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان ، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

وفى هذا الإطار قامت إدارة إدفو البيطرية بتنفيذ حملة تفتيش مكثفة ومكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق دائرة مدينة إدفو ، وذلك بمشاركة الدكتور على ربيع مدير مجزر إدفو ، والدكتور حسن نوبى مدير مجزر الحصايا ، وبالإشتراك مع المهندس شنودة عدلى مفتش هيئة سلامة الغذاء بإدفو .

جهود متنوعة

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم بقرية مخالفة ، حيث تبين وجود مخالفات تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، فضلاً عن مخالفات تتعلق بالغش التجارى ، وتم على الفور تحرير عدد 3 محاضر جنح بقسم شرطة إدفو ، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة ، كما شملت الحملة المرور الميدانى على الأسواق لضبط حركة تداول وبيع اللحوم والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والبيطرية ، بما يساهم فى توفير منتجات آمنة وصالحة للإستهلاك الآدمى للمواطنين .

وتأتى هذه الحملات ضمن خطة زمنية مكثفة تنفذها مديرية الطب البيطرى بأسوان لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف الأسواق ومحلات الجزارة ، فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .