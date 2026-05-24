الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات مكثفة للطب البيطرى بأسوان على محلات الجزارة والأسواق استعداداً لعيد الأضحى المبارك

محمد عبد الفتاح

فى ظل الإستعدادات المكثفة من مختلف الجهات لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، وبناءاً على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، واصلت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة جهودها فى تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم داخل نطاق المحافظة ، لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

ويأتى ذلك بإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وبمتابعة من الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان ، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

وفى هذا الإطار قامت إدارة إدفو البيطرية بتنفيذ حملة تفتيش مكثفة ومكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق دائرة مدينة إدفو ، وذلك بمشاركة الدكتور على ربيع مدير مجزر إدفو ، والدكتور حسن نوبى مدير مجزر الحصايا ، وبالإشتراك مع المهندس شنودة عدلى مفتش هيئة سلامة الغذاء بإدفو .

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم بقرية مخالفة ، حيث تبين وجود مخالفات تمثلت فى عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، فضلاً عن مخالفات تتعلق بالغش التجارى ، وتم على الفور تحرير عدد 3 محاضر جنح بقسم شرطة إدفو ، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة ، كما شملت الحملة المرور الميدانى على الأسواق لضبط حركة تداول وبيع اللحوم والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والبيطرية ، بما يساهم فى توفير منتجات آمنة وصالحة للإستهلاك الآدمى للمواطنين .

وتأتى هذه الحملات ضمن خطة زمنية مكثفة تنفذها مديرية الطب البيطرى بأسوان لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف الأسواق ومحلات الجزارة ، فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

