متابعة ميدانية لمحافظ أسوان لإصلاح كسر بخط مياه

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بمتابعة جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح كسر بخط المياه أمام مكتبة مصر العامة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفورى مع الأعطال الطارئة .

وحرص المحافظ أثناء تفقده لموقع الأعمال على متابعة سير عمليات الإصلاح ميدانياً ، موجهاً العاملين بشركة المياه بقيادة المهندس أحمد عبد السلام بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة ، مع إجراء إختبارات كاملة للخط بعد الإصلاح للتأكد من عدم وجود أى تسريبات للمياه ، مع تنفيذ أعمال الإصلاح دون قطع مياه الشرب عن المنطقة المحيطة .

جولة ميدانية

كما شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إعادة الشئ لأصله بالطريق عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية بالمنطقة .

وأكد المحافظ على أهمية الإستجابة السريعة لشكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى ، مع مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات وتحقيق التدخل الفورى فى مختلف المواقع الحيوية .

وتأتى هذه المتابعة الميدانية فى إطار حرص محافظة أسوان على رفع كفاءة المرافق الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة والحفاظ على سلامة الطرق والمرافق العامة .