مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»

أشاد توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بالدعم الذي يحظى به المنتخب المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم النفسية بعد البطولات والمنافسات الكبرى.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن المنتخب المصري قدم بطولة كبيرة، معتبرًا أن اللاعبين استحقوا الإشادة على ما قدموه داخل الملعب.

وجدد انتقاداته للاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه إنفانتينو، مطالبًا باتخاذ إجراءات لمحاسبة مسؤولي الاتحاد، كما أبدى اعتراضه على بعض المشاهد التي صاحبت المباراة، ومنها وجود أعلام إسرائيلية في مدرجات الجماهير المؤازرة للمنتخب الأرجنتيني.

وأكد أن ركلة الجزاء التي طالب بها المنتخب المصري كانت صحيحة، وأن قرارات تقنية الفيديو كان يجب أن تمنح مصر حقوقها خلال اللقاء.

واختتم السيد حديثه برفض الانتقادات الموجهة للمنتخب الوطني، مشددًا على أن اللاعبين قدموا مستوى يليق باسم مصر، ومعتبرًا أن التقليل من أدائهم لا يعكس حقيقة ما قدموه خلال البطولة.

