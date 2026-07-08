توفيق السيد: منتخب مصر قدم بطولة مشرفة وما حدث أمام الأرجنتين يتجاوز الأخطاء التحكيمية

أكد توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً مشرفًا خلال البطولة، معتبرًا أن ما شهدته مباراة مصر والأرجنتين لا يمكن وصفه بأنه مجرد أخطاء تحكيمية.



وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب المصري لعب البطولة بكل شرف، بينما شهدت المباراة، وهذا يعد «فضيحة فساد كبرى»، وإدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم تتأثر بجهات خارجية وشركات مراهنات.

وأضاف أن هناك مؤشرات سبق أن أثارت مخاوفه قبل المباراة، مشيرًا إلى أنه حذر من وجود توجيهات تحكيمية قد تؤثر على سير اللقاء.



واعتبر نائب رئيس لجنة الحكام السابق أن قرارات حكم الساحة وتقنية الفيديو أثرت بصورة مباشرة على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن هدف منتخب مصر الذي سجله زيكو كان صحيحًا، وأن قرارات غرفة «الفار» كانت محل اعتراض من جانبه.



كما أشار إلى أن المنتخب المصري تعرض للخسارة نتيجة توجيهات أثرت على إدارة اللقاء، مؤكدًا أن أداء اللاعبين داخل الملعب كان يستحق نتيجة مختلفة، مشيدًا في الوقت نفسه ببيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة.

