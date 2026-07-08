اللواء أيمن عبد المحسن: افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية نقلة تكنولوجية ودفاعية لمصر

قال اللواء أيمن عبد المحسن الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يمثل نقلة تكنولوجية ودفاعية للدولة المصرية، لما يمتلكه من قدرات وإمكانات عالية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الصرح لا يقتصر على خدمة القوات المسلحة، وإنما يضم مراكز قيادة وسيطرة للقوات المسلحة والوزارات الخدمية، إلى جانب مراكز تكنولوجية متطورة، بما ينسجم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.

وأشار عبد المحسن إلى أن مركز القيادة الاستراتيجي يُعد مشروعًا وطنيًا سياديًا، ويضطلع بمهام محورية وأساسية، في مقدمتها التنبؤ بالأزمات والكوارث واستشرافها، ووضع الحلول لكل ما يواجه الأمن القومي المصري، بما يدعم متخذ القرار في اتخاذ القرار السليم.

حوكمة القطاع الحكومي

وتابع، أن دور المركز لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يمتد إلى الشؤون المدنية وإدارة الأزمات والكوارث، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً متميزاً لتطبيق حوكمة القطاع الحكومي.