حسام الغمري: مقر القيادة الاستراتيجية يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحديثة

أكد حسام الغمري، الباحث السياسي، أن إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الدولة، معتبرًا أنه يجسد مركزًا متقدمًا لتنسيق عمل المؤسسات المختلفة وإدارة الملفات الاستراتيجية بكفاءة.

وقال الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المقر يسهم في تعزيز قدرات الدولة على التعامل مع قضايا الأمن القومي، ومواجهة التحديات المتطورة، وعلى رأسها الحروب السيبرانية وأمن المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه القدرات أثارت حالة من الاهتمام والمتابعة لدى أطراف خارجية.

وتابع أن وسائل إعلام إسرائيلية أبدت انزعاجًا من هذه الخطوة، في حين ظهرت منصات إعلامية محسوبة على جماعة الإخوان في حالة ارتباك، معتبراً أنها لم تتمكن من استيعاب أبعاد المشروع أو تصنيفه ضمن سياق المعارضة السياسية التقليدية.

الاختلاف السياسي

وأشار الغمري إلى أن بعض الشخصيات المنتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وفقًا للقانون المصري، أطلقت تصريحات تضمنت تمني تعرض الجيش للانكسار، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف، من وجهة نظره، لا تندرج تحت إطار الاختلاف السياسي، وإنما تعكس رغبة في إضعاف مؤسسات الدولة.