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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبراء الأرصاد: الطقس غداً حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية, شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد نهارا، وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع نشاط للرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.25 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 متر و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وبخصوص حالة خليجي السويس والعقبة، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى 3 أمتار، وأن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 23

العاصمة الجديدة 36 38 22

6 اكتوبر 36 38 22

بنها 35 37 23

دمنهور 34 36 22

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 34 36 22

بلطيم 32 35 25

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 32 35 26

الاسماعيلية 37 39 23

السويس 35 37 24

العريش 32 35 24

رفح 31 34 23

رأس سدر 36 39 26

نخل 34 37 23

كاترين 32 34 18

الطور 35 38 26

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 38 41 29

الغردقة 38 41 29

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 30 33 22

مطروح 29 32 23

السلوم 31 34 24

سيوة 37 38 23

رأس غارب 36 38 27

سفاجا 38 41 28

مرسى علم 37 39 28

شلاتين 38 40 27

حلايب 34 36 28

أبو رماد 37 38 26

مرسى حميرة 38 40 27

أبرق 36 38 26

جبل علبة 36 38 26

رأس حدربة 34 37 28

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 24

أسيوط 38 40 25

سوهاج 41 42 27

قنا 40 41 28

الأقصر 40 41 28

أسوان 41 42 29

الوادى الجديد 39 40 26

أبوسمبل 42 43 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 33

المدينة 45 32

الرياض 43 30

المنامة 41 35

أبوظبى 42 32

الدوحة 45 35

الكويت 46 33

دمشق 35 17

بيروت 30 25

عمان 30 19

القدس 28 19

غزة 29 24

بغداد 44 31

مسقط 38 31

صنعاء 31 17

الخرطوم 41 30

طرابلس 32 24

تونس 36 22

الجزائر 31 20

الرباط 31 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 14

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 37 26

نيودلهى 34 27

جاكرتا 34 24

بكين 33 22

كوالالمبور 32 24

طوكيو 30 22

أثينا 32 21

روما 34 20

باريس 35 20

مدريد 40 24

برلين 24 13

لندن 31 19

مونتريال 29 21

موسكو 21 13

نيويورك 26 20

واشنطن 29 23

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 21 14

هيئة الأرصاد شديد الحرارة القاهرة السواحل الشمالية

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