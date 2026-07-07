الرئيس السيسي يوجه المحافظين بالمتابعة اليومية للمرافق الحيوية: الاطمئنان على محطات الكهرباء والمياه والصرف أولًا بأول

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المحافظين، شدد خلالها على ضرورة المتابعة اليومية للمرافق والمنشآت الحيوية داخل كل محافظة، مؤكدًا أن استمرار الاطمئنان على كفاءة تشغيلها يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلامة واستقرار الدولة.

سرعة التعامل مع الأزمات

وقال الرئيس السيسي إن على كل محافظ أن يتابع بشكل يومي المحطات والمنشآت التي تؤثر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها محطات مياه الشرب، ومحطات الكهرباء، ومحطات الصرف الصحي، للتأكد من انتظام عملها واكتشاف أي مشكلة فور وقوعها، بما يتيح سرعة التعامل معها قبل تفاقمها.

وأكد الرئيس السيسي أن التواصل المستمر بين المحافظات ومجلس الوزراء، من خلال مراكز إدارة الأزمات، يجب أن يكون بصورة يومية، سواء في منتصف اليوم أو نهايته، للاطمئنان على استقرار الأوضاع في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرارات اللازمة.

احتواء الموقف والسيطرة عليه

وشدد الرئيس على أن إدارة الأزمات لا تقتصر على احتواء الموقف والسيطرة عليه، وإنما تتطلب أيضًا مراعاة البعد القانوني عند اتخاذ أي إجراءات، حتى تتم معالجة الأزمات في إطار القانون، دون تجاوز للإجراءات المنظمة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك خبرات متراكمة في التعامل مع مختلف الأزمات، وأن التنسيق بين جميع الجهات يظل العنصر الأهم في نجاح منظومة إدارة الأزمات.