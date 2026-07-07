قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدرندلي: منتخب مصر اكتسب احترام العالم رغم الخروج من كأس العالم
إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تأهل الأرجنتين الى الدور 8 بمونديال 2026
خبير مناخي يحذر: العالم يواجه موجات حر غير مسبوقة.. وتأثيراتها تتصاعد
أسطورة إنجلترا يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: هذا هراء
سكالوني بعد الفوز على مصر: عشنا مشاعر لا تُصدق وميسي لا يعرف الاستسلام
احذروا على الطرق.. الأرصاد تعلن خريطة الطقس وحالة البحرين غداً الأربعاء
رئيس بعثة المنتخب : لا أستطيع التعقيب على الفجر التحكيمي.. وصلاح مستمر حتى 2030
الرئيس السيسي يوجه المحافظين بالمتابعة اليومية للمرافق الحيوية: الاطمئنان على محطات الكهرباء والمياه والصرف أولًا بأول
حسام حسن: نستحق الفوز.. وما حدث أمام الأرجنتين تجاوز النتيجة
يسرا تساند لاعبي المنتخب : حتى لو الظروف ما كانتش في صالحكم إحنا عارفين حجم التضحيات
عصام الشوالي: منتخب مصر خرج مرفوع الرأس وكسب احترام الجميع
البابا تواضروس : إنجاز المنتخب الوطني يعكس قيمة العمل والإخلاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذروا على الطرق.. الأرصاد تعلن خريطة الطقس وحالة البحرين غداً الأربعاء

الأرصاد
الأرصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية, شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد نهارا، وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع نشاط للرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.25 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 متر و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وبخصوص حالة خليجي السويس والعقبة، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى 3 أمتار، وأن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 23

العاصمة الجديدة 36 38 22

6 اكتوبر 36 38 22

بنها 35 37 23

دمنهور 34 36 22

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 34 36 22

بلطيم 32 35 25

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 32 35 26

الاسماعيلية 37 39 23

السويس 35 37 24

العريش 32 35 24

رفح 31 34 23

رأس سدر 36 39 26

نخل 34 37 23

كاترين 32 34 18

الطور 35 38 26

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 38 41 29

الغردقة 38 41 29

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 30 33 22

مطروح 29 32 23

السلوم 31 34 24

سيوة 37 38 23

رأس غارب 36 38 27

سفاجا 38 41 28

مرسى علم 37 39 28

شلاتين 38 40 27

حلايب 34 36 28

أبو رماد 37 38 26

مرسى حميرة 38 40 27

أبرق 36 38 26

جبل علبة 36 38 26

رأس حدربة 34 37 28

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 24

أسيوط 38 40 25

سوهاج 41 42 27

قنا 40 41 28

الأقصر 40 41 28

أسوان 41 42 29

الوادى الجديد 39 40 26

أبوسمبل 42 43 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 33

المدينة 45 32

الرياض 43 30

المنامة 41 35

أبوظبى 42 32

الدوحة 45 35

الكويت 46 33

دمشق 35 17

بيروت 30 25

عمان 30 19

القدس 28 19

غزة 29 24

بغداد 44 31

مسقط 38 31

صنعاء 31 17

الخرطوم 41 30

طرابلس 32 24

تونس 36 22

الجزائر 31 20

الرباط 31 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 14

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 37 26

نيودلهى 34 27

جاكرتا 34 24

بكين 33 22

كوالالمبور 32 24

طوكيو 30 22

أثينا 32 21

روما 34 20

باريس 35 20

مدريد 40 24

برلين 24 13

لندن 31 19

مونتريال 29 21

موسكو 21 13

نيويورك 26 20

واشنطن 29 23

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 21 14

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حارا رطبا القاهرة الكبرى والوجه البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: فضيحة تحكيمية حرمت الفراعنة من إنجاز تاريخي

منتخب مصر

بلال السيسي: فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026

منتخب مصر

محمد منصور: المنتخب المصري أدخل الفرحة إلى قلوب أهالي غزة

بالصور

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد