البابا تواضروس : إنجاز المنتخب الوطني يعكس قيمة العمل والإخلاص

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا هنأت فيه المنتخب الوطني لكرة القدم على الإنجازات التاريخية التي حققها في منافسات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، وتأهله إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية، إلى جانب أدائه المتميز أمام منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، وخروجه من البطولة بصورة مشرفة.

رفع راية مصر

وأكدت الكنيسة أن لاعبي المنتخب والأجهزة الفنية والإدارية قدموا نموذجًا لما يمكن تحقيقه بالعمل الجاد والتفاني والإخلاص، ونجحوا في رفع راية مصر خفاقة في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

كما أشادت بالروح الوطنية التي تجلت في التفاف المصريين داخل مصر وخارجها حول منتخبهم، مؤكدة أن هذا المشهد يُعد من أروع صور التكاتف الوطني، ويعكس أحد أهم مقومات الحفاظ على الوطن وتأمين مستقبله.

واختتمت الكنيسة بيانها بتهنئة مصر، قيادةً وشعبًا، معربةً عن صلاتها بأن يبارك الله جهودها في جميع المجالات.