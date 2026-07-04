البابا تواضروس يشارك في حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، في حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية الذي أقيم بالعاصمة الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويمثل مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية عاصمة إدارية ودفاعية مصغرة، ومركزًا متكاملًا لإدارة الأزمات والسيطرة الذكية، ويُعد افتتاحه تجسيدًا عمليًّا لعملية الانتقال إلى العاصمة الجديدة، إذ يربط كافة مؤسسات الدولة السيادية، ويضم أحدث أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة، ويزيد من جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.