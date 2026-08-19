50 عربة قتالية.. استسلام عدة مجموعات تابعة للدعم السريع للجيش السوداني

كشفت مصادر ميدانية وعسكرية سودانية عن استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة للدعم السريع حيث سلمت المجموعات المنشقة نفسها بكامل عتادها العسكري وقوامه 50 عربة قتالية إلى قوات الجيش في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة.

وجاء ذلك بالتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على عدة مناطق استراتيجية في الولاية.

ومن جانبه ؛ بيّن وزير الدفاع السوداني حسن داؤود كبرون، أن الجيش متقدم في جميع المحاور و"منتصر في المعركة الدائرة حالياً".

جدير بالذكر ؛ فإن ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، تشهد اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

فيما سيطر الجيش على وسط البلاد وشرقها وشمالها، وحقق تقدما كبيراً خلال الفترة الماضية، إذ تمكن من إبعاد قوات الدعم السريع إلى الغرب، والسيطرة على الطريق السريع الرابط بين أم درمان والأبيّض، أكبر مدن منطقة كردفان والتي كانت قوات الدعم السريع تسعى منذ أشهر لتطويقها بصورة كاملة.

كما تخضع الخرطوم لسيطرة الجيش منذ مارس 2025، بعدما استعادها من قوات الدعم السريع في عملية عسكرية واسعة.

هذا ويشهد السودان منذ أبريل 2023، حربا بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.