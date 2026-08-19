التعليم تحسم موقف مصروفات المدارس الخاصة وتكشف تفاصيل الاستعدادات للدراسة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها للاستعداد للعام الدراسي الجديد، من خلال العمل على خفض كثافات الطلاب داخل الفصول، والتوسع في استغلال الإمكانات المتاحة بالمدارس، إلى جانب رفع كفاءة المعلمين وتوفير المناهج الدراسية إلكترونيًا، بما يدعم انتظام العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

إضافة 98 ألف فصل جديد

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الماضي في إضافة نحو 98 ألف فصل جديد، وذلك من خلال استغلال المساحات المتاحة داخل المدارس، في إطار خطة التعامل مع الزيادة في أعداد الطلاب والحد من ظاهرة ارتفاع الكثافات.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون»، أن الوزارة تستهدف ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الفصل 50 طالبًا، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من التزام المدارس بالكثافات المحددة.

لا قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس الخاصة

وفيما يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أنه لا توجد حتى الآن قرارات بشأن زيادة المصروفات، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تطبيق أي نسب يتم اعتمادها رسميًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدارس المخالفة.

إتاحة المناهج الدراسية إلكترونيًا

وأشار زلطة إلى أن المناهج الدراسية سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي بسهولة، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

تدريب المعلمين استعدادًا للبكالوريا المصرية

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع استمرار الوزارة في تدريب المعلمين، استعدادًا لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، في إطار خطة الوزارة لتأهيل الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام الجديد ومتطلباته، وضمان جاهزية المدارس والمعلمين قبل بدء التطبيق.