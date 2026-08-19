قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة تغلق 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالبدرشين
بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً.. 4 سيناريوهات ترسم مصير المواجهة بين واشنطن وطهران
معارض أهلًا مدارس 2026 .. موعد الافتتاح وأبرز السلع والتخفيضات
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-8-2026 في مصر .. عيار 21 بكام؟
مساعد وزير الخارجية: بعثة رعاية المصالح المصرية قدمت الدعم للبحارين خلال احتجازهما بإيران
اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب
كيف حققت مصر 6 ميداليات في بطولة العالم للياقة البدنية؟.. رئيس البعثة يكشف عوامل النجاح
التعليم تحسم موقف مصروفات المدارس الخاصة وتكشف تفاصيل الاستعدادات للدراسة
انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»
قبل الشراء .. الطماطم بـ20 جنيهًا والبطاطس تتخطى 21 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم
زيارة مهمة لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى دولة عربية
أكون أو لا أكون.. فرج عامر يكشف مهمة حمزة عبد الكريم أمام الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
أسماء عبد الحفيظ

تخزين الفراخ في الفريزر يساعد على إطالة مدة صلاحيتها، لكن تجميد الدجاج لا يجعله صالحًا للأكل إلى الأبد، خاصة إذا تعرض لدرجات حرارة غير مناسبة أو تم إذابته وإعادة تجميده أكثر من مرة.

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟  

لذلك، من المهم معرفة علامات فساد الفراخ المجمدة قبل طبخها لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- تغير لون الفراخ بشكل واضح

من العلامات التي تستدعي الانتباه تغير لون الدجاج بعد إذابته. اللون الطبيعي للفراخ النيئة يكون ورديًا أو مائلًا للوردي، بينما ظهور مناطق داكنة جدًا أو تغيرات غير طبيعية في اللون قد يشير إلى سوء التخزين أو بداية التلف.

لكن يجب الانتباه إلى أن تغير اللون وحده لا يكفي دائمًا للحكم على فساد الدجاج، فقد تحدث تغيرات في اللون بسبب التجميد أو تعرض بعض الأجزاء للهواء.

2- رائحة كريهة بعد فك التجميد

الرائحة من أهم العلامات التي يمكن ملاحظتها. بعد إذابة الفراخ بطريقة آمنة، إذا ظهرت رائحة نفاذة أو حامضية أو كريهة بشكل غير معتاد، فمن الأفضل عدم استخدامها.

أما رائحة الدجاج الطبيعية الخفيفة فلا تعني بالضرورة وجود مشكلة.

3- ملمس لزج أو مخاطي

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟  

إذا أصبح سطح الفراخ بعد إذابتها لزجًا أو مخاطيًا بشكل واضح، خصوصًا إذا صاحب ذلك رائحة غير طبيعية أو تغير في اللون، فهذه علامة قوية على ضرورة التخلص منها.

ولا يُنصح بمحاولة غسل الدجاج لإزالة الطبقة اللزجة، لأن غسل الدجاج النيء قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا على أسطح المطبخ.

4- عبوة منتفخة أو متضررة

إذا كانت عبوة الفراخ المجمدة منتفخة أو بها تسريب أو تمزق واضح، فيجب التعامل معها بحذر، خاصة إذا كان هناك شك في تعرض الدجاج للذوبان ثم إعادة التجميد.

كما أن وجود كمية كبيرة من السوائل أو آثار ذوبان وإعادة تجميد قد يشير إلى أن الدجاج لم يحافظ على درجة الحرارة المناسبة.

5- حروق التجميد.. هل تعني أن الفراخ فاسدة؟

ظهور بقع جافة بيضاء أو رمادية على الفراخ، والمعروفة باسم حروق التجميد، لا يعني بالضرورة أن الدجاج فاسد أو غير آمن للأكل.

حروق التجميد تحدث عندما يفقد الطعام الرطوبة نتيجة التعرض للهواء داخل الفريزر، وقد تؤثر في الطعم والقوام والجودة، لكنها تختلف عن علامات التلف الميكروبي.

ومع ذلك، إذا ظهرت حروق تجميد شديدة مع وجود علامات أخرى مثل الرائحة الكريهة أو القوام اللزج، فمن الأفضل التخلص من الفراخ وعدم المخاطرة.

ماذا تفعلين إذا شككتِ في صلاحية الفراخ؟

إذا كانت الفراخ تحمل علامات واضحة للفساد، لا تحاولي طهيها لمعرفة ما إذا كانت صالحة للأكل؛ فبعض مسببات الأمراض لا يمكن اكتشافها بالعين أو الرائحة، كما أن الطهي ليس وسيلة لاختبار سلامة الطعام.

ويُفضل أيضًا عدم تذوق الفراخ النيئة أو غسلها قبل الطهي، وإذا كانت الفراخ قد ذابت بالكامل وبقيت خارج التبريد لفترة غير معروفة، فالأكثر أمانًا التخلص منها.

الفراخ الفراخ المجمدة يف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها تخزين الفراخ تخزين الفراخ في الفريزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

فرج عامر

فرج عامر: كنت أتمنى جون كلود في الأهلي

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

ترشيحاتنا

أرشيفية

استئناف شقيقين على حكم سجنهما 10 سنوات في حيازة مخدرات بالبساتين .. اليوم

صورة أرشيفية

أزمة نفسية حادة .. فتاة عشرينية تنهي حياتها شنـ.ـقاً داخل منزلها بالغربية

وكيل الصحة بالغربية

«صحة الغربية» تبحث آليات انتظام العمل وصرف المستحقات وتشكّل لجنة لمتابعة المنشآت الصحية | صور

بالصور

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟.. وهذه أفضل وجبة إفطار لمرضى الكوليسترول

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تونر الكركديه لتطويل الشعر .. وصفة طبيعية لترطيب الخصلات وتقليل التقصف

طريقة عمل تونر الكركدية
طريقة عمل تونر الكركدية
طريقة عمل تونر الكركدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد