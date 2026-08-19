قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

تخزين الفراخ في الفريزر يساعد على إطالة مدة صلاحيتها، لكن تجميد الدجاج لا يجعله صالحًا للأكل إلى الأبد، خاصة إذا تعرض لدرجات حرارة غير مناسبة أو تم إذابته وإعادة تجميده أكثر من مرة.

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

لذلك، من المهم معرفة علامات فساد الفراخ المجمدة قبل طبخها لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- تغير لون الفراخ بشكل واضح

من العلامات التي تستدعي الانتباه تغير لون الدجاج بعد إذابته. اللون الطبيعي للفراخ النيئة يكون ورديًا أو مائلًا للوردي، بينما ظهور مناطق داكنة جدًا أو تغيرات غير طبيعية في اللون قد يشير إلى سوء التخزين أو بداية التلف.

لكن يجب الانتباه إلى أن تغير اللون وحده لا يكفي دائمًا للحكم على فساد الدجاج، فقد تحدث تغيرات في اللون بسبب التجميد أو تعرض بعض الأجزاء للهواء.

2- رائحة كريهة بعد فك التجميد

الرائحة من أهم العلامات التي يمكن ملاحظتها. بعد إذابة الفراخ بطريقة آمنة، إذا ظهرت رائحة نفاذة أو حامضية أو كريهة بشكل غير معتاد، فمن الأفضل عدم استخدامها.

أما رائحة الدجاج الطبيعية الخفيفة فلا تعني بالضرورة وجود مشكلة.

3- ملمس لزج أو مخاطي

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

إذا أصبح سطح الفراخ بعد إذابتها لزجًا أو مخاطيًا بشكل واضح، خصوصًا إذا صاحب ذلك رائحة غير طبيعية أو تغير في اللون، فهذه علامة قوية على ضرورة التخلص منها.

ولا يُنصح بمحاولة غسل الدجاج لإزالة الطبقة اللزجة، لأن غسل الدجاج النيء قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا على أسطح المطبخ.

4- عبوة منتفخة أو متضررة

إذا كانت عبوة الفراخ المجمدة منتفخة أو بها تسريب أو تمزق واضح، فيجب التعامل معها بحذر، خاصة إذا كان هناك شك في تعرض الدجاج للذوبان ثم إعادة التجميد.

كما أن وجود كمية كبيرة من السوائل أو آثار ذوبان وإعادة تجميد قد يشير إلى أن الدجاج لم يحافظ على درجة الحرارة المناسبة.

5- حروق التجميد.. هل تعني أن الفراخ فاسدة؟

ظهور بقع جافة بيضاء أو رمادية على الفراخ، والمعروفة باسم حروق التجميد، لا يعني بالضرورة أن الدجاج فاسد أو غير آمن للأكل.

حروق التجميد تحدث عندما يفقد الطعام الرطوبة نتيجة التعرض للهواء داخل الفريزر، وقد تؤثر في الطعم والقوام والجودة، لكنها تختلف عن علامات التلف الميكروبي.

ومع ذلك، إذا ظهرت حروق تجميد شديدة مع وجود علامات أخرى مثل الرائحة الكريهة أو القوام اللزج، فمن الأفضل التخلص من الفراخ وعدم المخاطرة.

ماذا تفعلين إذا شككتِ في صلاحية الفراخ؟

إذا كانت الفراخ تحمل علامات واضحة للفساد، لا تحاولي طهيها لمعرفة ما إذا كانت صالحة للأكل؛ فبعض مسببات الأمراض لا يمكن اكتشافها بالعين أو الرائحة، كما أن الطهي ليس وسيلة لاختبار سلامة الطعام.

ويُفضل أيضًا عدم تذوق الفراخ النيئة أو غسلها قبل الطهي، وإذا كانت الفراخ قد ذابت بالكامل وبقيت خارج التبريد لفترة غير معروفة، فالأكثر أمانًا التخلص منها.