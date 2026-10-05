الرئيس السيسي: القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مقدرات الوطن وأمنه القومي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة المصرية، تقف كما عهدها الشعب دائما، على أهبة الاستعداد، للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومى، فى كل زمان وتحت أي ظرف.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها للشعب المصري مناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة: “كما أؤكد أن شعب مصر العظيم، الذي صنع ملحمة العبور، وأبهر العالم بإرادته وصبره، وقدرته على تجاوز التحديات، قادر “بإذن الله” على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أكثر إشراقُا وقوة وازدهارًا لأبنائه وأحفاده”.

واختتم كلمته: “حفظ الله مصر، وحفظ شعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار”.