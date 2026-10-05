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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: السلام ليس حلمًا مستحيلًا بل خيارا واقعيا قادر على إنهاء الصراعات

السيسي
السيسي
قسم التوك شو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية؛ تظل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على رفض مصر التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال الرئيس السيسي: «وأؤكد مجددًا للمجتمع الدولي في هذا السياق أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية تظل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط».

وأشار الرئيس إلى أن التجربة المصرية الإسرائيلية تثبت أن السلام خيار واقعي يمكن أن ينهي الصراعات، موضحًا: «وأذكر الجميع بأن مصر وإسرائيل خاضتا حروبًا تدومت على مدار عقود قبل أن تفتح شجاعة القيادة السياسية وبُعد نظرها آنذاك، المضمومة بالوساطة الأمريكية، باب السلام وإنهاء العداء بين البلدين».

وأضاف الرئيس السيسي: «وهو ما يؤكد أن السلام ليس حلمًا مستحيلًا، وإنما خيار واقعي قادر على إنهاء الصراعات وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب».

وشدد الرئيس مجددًا على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلًا: «وفي هذا الإطار أشدد مجددًا رفضنا التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

كما أكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: «كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم الاكتفاء بتنفيذها وتجاهلها».

السيسي عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين

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