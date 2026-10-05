الرئيس السيسي: النيل شريان حياة مصر ولن نقبل الانتقاص من حقوقنا المائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لمصر وأساس وجودها على مدار آلاف السنين، مشددًا على أن حصة مصر المائية حق تاريخي وقانوني لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكى الـ 53 لإحتفالات أكتوبر، إن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بالتوازي مع التمسك بحقوقها المائية والدفاع عنها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مؤكدًا أهمية الحفاظ على موارد مصر المائية باعتبارها قضية ترتبط بأمنها القومي واحتياجات شعبها.

الـعـمــل الـدءوب

وتابع الرئيس السيسي: كان واجبا علينا بل كن قدرنا ومسؤولـيـتـنـا الـوطـنـيـة والـتـاريخـيـة أن نـواجـه الـتـحـديـات، ونصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من الـعـمــل الـدءوب والإعداد الـمـتـقـن.