الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس السيسي وأبطال القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدّم الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة- الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك، باسم الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الإيبارشية، وجميع مؤسساتها، بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى قيادة القوات المسلحة المصرية الباسلة، وأبطال، وأسر شهداء السادس من أكتوبر المجيد، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال: بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نرفع صلواتنا إلى الله شاكرين، من أجل ما تحقق من أمجادٍ لوطننا الغالي، بتضحيات أبنائه المخلصين، وإيمانهم العميق بحق وطنهم في العزة والكرامة.

وتابع: نؤكد ثقتنا في القيادة الحكيمة الواعية التي تواصل بعزيمة وإخلاص مسيرة البناء والتنمية، لتبقى مصرنا الحبيبة شامخةً بوحدة شعبها، ومزدهرة بجهود أبنائها المخلصين في كل موقع.

واختتم : حفظ الله مصر وجيشها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والسلام والرخاء. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر.