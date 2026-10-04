الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وأكدت الكنيسة - في بيان اليوم / الأحد / - أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل حاضرة في ذاكرة المصريين، وأن "روح أكتوبر" ستبقى دافعًا لعزيمة المصريين بمختلف أطيافهم للنهوض بوطنهم ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى استمرار دعمها لكل ما يخدم الوطن وقضاياه، وحرصها على الإسهام في الحفاظ على وحدته الداخلية وتعزيز تماسك المجتمع المصري.
وأعربت الكنيسة عن ثقتها في حكمة قيادة الدولة ووطنية مؤسساتها وقدرتها على تجاوز مختلف التحديات، داعيةً الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، ويوفقها إلى مزيد من الخير والنماء.