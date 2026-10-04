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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بشارة يترأس قداس عيد القديس فرنسيس الآسيزي بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

نيافة الأنبا بشارة
نيافة الأنبا بشارة
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس فرنسيس الآسيزي، ومرور 800 عام على انتقاله للسماء، بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

شارك في الصلاة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، متأملًا في كيفية معايشة المحبة، مستلهمًا مثال ساكبة الطيب، والقديس فرنسيس الآسيزي، قديس البساطة، والفرح، والطبيعة، والتأمل، الذي استطاع بمحبته أن يجذب كثيرين إلى المسيح.

وأشار الأب المطران إلى أن المحبة الحقيقية تجعل الإنسان أكثر إنسانية، عندما يحترم الآخرين، ويقبل الجميع، مؤكدًا أن معايشة المحبة في حياتنا اليومية هي دعوة مستمرة للاقتداء بالمسيح، والقديسين.

وفي ختام القداس، رُفعت الصلوات من أجل الكنيسة، والعالم، طالبين شفاعة القديس فرنسيس الآسيزي، أن يبارك الرب الجميع، ويمنح العالم السلام، والخير.

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