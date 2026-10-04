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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس عيد القديسة تريزا الطفل يسوع والوجه الأقدس بكنيستها بشبرا

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي
ميرنا رزق

ترأس، مساء أمس، سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد القديسة تريزا الطفل يسوع، والوجه الأقدس، معلمة الكنيسة الجامعة، وذلك بكنيستها، بشبرا.

شارك في الصلاة سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، والأب زكريا حربي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا آباء مجلس الرهبنة الكرملية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية، موضحًا أن عيد القديسة تريزا هذا العام، له طابع خاص، بمناسبة مرور 100 عام على حضور الآباء الكرمليين بمصر.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي، كما منح الأب المطران البركة الرسولية للجميع، بذخائر القديسة تريزا الطفل يسوع، معلمة الكنيسة الكاثوليكية الجامعة.

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