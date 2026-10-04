الأنبا رافائيل يشهد ختام النشاط الصيفي لجامعيي كنائس وسط القاهرة

في أجواء جمعت بين الاحتفال بثمار عام من الخدمة والاستعداد لمرحلة جديدة، اختتمت خدمة الجامعيين بكنائس وسط القاهرة (DCY) نشاطها الصيفي، خلال اجتماعها الشهري بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بحضور ومباركة نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة الجامعيين.

النمو في مختلف مجالات الحياة

وشهد الحفل تكريم الشباب المتفوقين في مهرجان الكرازة المرقسية، والاحتفاء بالشباب الذين أتموا دراستهم في المرحلة الجامعية، إلى جانب استقبال الشباب الذين بدأوا حياتهم الجامعية، في إطار دعم مسيرة الشباب والاحتفاء بمراحلهم المختلفة.

وقدم الشباب عددًا من الفقرات، كما استعرضوا أبرز أنشطة العام السابق وخطة الخدمة للعام المقبل، فيما ألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة روحية عن النمو في مختلف مجالات الحياة، وتناول خلالها أهمية «آثار الغنم»، موضحًا أن الإنسان يتبع خطوات الآباء ويترك أثرًا في حياة من حوله، واختُتم اللقاء وسط أجواء مفرحة جمعت شباب الخدمة والآباء الكهنة.