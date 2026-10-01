بعد الخطاب الرئاسي.. البابا تواضروس يدعو لمواجهة «حرب الإحباط» ونشر الأمل في الكنائس

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الأساقفة والكهنة إلى التركيز في التعليم والشرح والوعظ داخل الكنائس على رفع الإحباط من نفوس الناس، وذلك في ضوء ما أشار إليه من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الوعي ومواجهة ما يستهدف بث الإحباط بين المصريين.

وقال قداسته: «أوجه من خلال الاجتماع اليوم الآباء الأساقفة في إيبارشياتهم والآباء الكهنة في كنائسهم أنه يكون ما يُقدم من تعليم وشرح ووعظ مركزًا حول رفع الإحباط من نفوس الناس»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الكلام على المنبر إيجابيًا ومشجعًا، وأن تحمل الكنائس رسائل الأمل والرجاء.

وأكد البابا تواضروس أن مصر مرت عبر تاريخها بأزمات ومتاعب كثيرة واستطاعت تجاوزها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة والبلاد، ومشيرًا إلى أن شهر أكتوبر وذكرى انتصارات حرب أكتوبر يمثلان فرصة لتقديم التشجيع والنظرة الإيجابية للحياة، والتأكيد على أن «بعد كل ليل يأتي نهار جديد».