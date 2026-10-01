البابا تواضروس يوجه الأساقفة والكهنة: ركزوا في الوعظ على مواجهة الحروب النفسية ورفع الإحباط

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأساقفة والكهنة إلى توجيه ما يقدمونه من تعليم وشرح ووعظ داخل الكنائس نحو رفع الإحباط من نفوس الناس، والتأكيد على الأمل والرجاء، في ضوء ما أشار إليه من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الوعي ومواجهة ما يستهدف بث الإحباط بين المصريين.

وقال قداسة البابا، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بمنطقة الرابية بمدينة الشروق: «أوجه من خلال الاجتماع اليوم الآباء الأساقفة في إيبارشياتهم والآباء الكهنة في كنائسهم أنه يكون ما يُقدم من تعليم وشرح ووعظ مركزًا حول رفع الإحباط من نفوس الناس».

وأكد قداسته ضرورة أن يحمل الحديث على منابر الكنائس صورة إيجابية ومشجعة، مع توعية الناس بأهمية الحفاظ على الوحدة والبلاد، مشيرًا إلى أن مصر مرت عبر تاريخها بأزمات ومتاعب كثيرة واستطاعت تجاوزها.

وأشار البابا تواضروس إلى أن شهر أكتوبر وذكرى انتصارات حرب أكتوبر يمثلان فرصة لتقديم التشجيع والنظرة الإيجابية للحياة، والتأكيد على أن «بعد كل ليل يأتي نهار جديد»، وأن هناك دائمًا أملًا ورجاءً للإنسان.

كما هنأ قداسته الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن المصريين بقوتهم واتحادهم استطاعوا تحقيق النصر، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة المصريين وبلدهم.