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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل الشاب "مارك مراد" مبتكر نظارة مساعدة المكفوفين

البابا تواضروس يستقبل الشاب "مارك "
البابا تواضروس يستقبل الشاب "مارك "
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مارك مراد، وأسرته.

 وهو الشاب الذي نجح في ابتكار طريقة لمساعدة المكفوفين من خلال تطوير تطبيق ذكي يسمى "Scribe me" والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكامل مع الهواتف ونظارات ميتا الذكية لوصف العالم المحيط لحظة بلحظة.

عبر قداسة البابا عن إعجابه بروح المثابرة والابتكار اللذان يتحلى بهما مارك، وشجعه على الاستمرار في هذا الطريق، داعيًا إياه إلى بذل مزيد من الجهد لابتكار العديد من الاختراعات، وحرص قداسته على التعرف على فكرة الابتكار وكيفية استخدامه.

كان قداسة البابا قد كَرَّمَ "مارك" في شهر يوليو من عام ٢٠٢٤ إثر ابتكاره وقتها برنامج باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد المكفوفين على قراءة شرائح الـ POWERPOINT وكذلك قراءة الصور بكافة الملامح التي تحويها، وأيضًا يستخرج الكلام المكتوب على الصور ويحوله إلى كلمات مكتوبة ليتمكن المكفوفون من القراءة بسهولة، واستطاع هذا البرنامج أن يساعد المكفوفين في ٢٥ دولة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني المكفوفين

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