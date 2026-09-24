قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض منتجات الأديرة بالكاتدرائية .. صور

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، معرض منتجات الأديرة الخاصة بالصليب، وذلك في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور ١٧ قرنًا على اكتشاف خشبة الصليب (٣٢٦ - ٢٠٢٦).

وتجول قداسة البابا في أروقة المعرض مبديًا إعجابه بجودة المنتجات المعروضة والأفكار المبتكرة التي تم تنفيذها سواء أيقونات أو الأشكال المتنوعة من الصلبان، وأشاد قداسته بحرص الأديرة على المشاركة في المعرض، وناقش العارضين في بعض تفاصيل المنتجات.

وتشارك في المعرض أديرة الرهبان والراهبات القبطية بالتزامن مع اقتراب عيد الصليب ومناسبة ذكرى مرور ١٧ قرنًا على اكتشاف خشبة الصليب، حيث من المنتظر أن تقام احتفالية كبرى يوم الأحد المقبل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بهذه المناسبة.