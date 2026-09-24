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مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 استقبل الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفيرة بولي إيوانو سفيرة دولة قبرص لدي القاهرة، والوفد المرافق بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقات المتجددة ومتابعة مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين فى اطار مشروعات الربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء وشبكة الكهرباء الأوروبية .

وزير الكهرباء يناقش مع سفيرة قبرص زيادة الاستثمارات والربط القاري

رحب الدكتور محمود عصمت ، بالسفيرة القبرصية ، مشيدا بعمق العلاقات بين الدولتين والشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات ، لاسيما قطاع الطاقة ، مشيرا إلى الروابط الأخوية والتاريخية التى تجمع بين الشعبين المصرى والقبرصي ، والتعاون الوثيق فى مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والتى يأتي على رأسها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين ومن ثم التوسع للربط مع اليونان ومنها إلى أوروبا  ، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة ، وكذلك زيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة والمتجددة وتحديث وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة فى الدولتين لاستيعاب ونقل الطاقات الجديدة ، وتحقيق التكامل الإقليمي لأمن الطاقة من خلال تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان ودعم تكامل البنية التحتية للطاقة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة .

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يعزز الشراكة والتعاون، فضلاً عن تحقيق المزايا لشبكتي الكهرباء فى الدولتين وزيادة القدرات المتاحة وكذلك دعم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة ونقل الخبرات في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة ، مؤكداً استمرار العمل على المشروع فى ضوء تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية لتوليد الطاقات المتجددة فى مصر ، مشيراً إلى اهمية مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة بين مصر والدول المجاورة ،لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، ودور المشروعات فى تحقيق المنفعة المشتركة وضمان امن واستمرارية التغذية الكهربائية واستقرار الشبكات

بدورها، أشادت السفيرة بولي إيوانو سفيرة قبرص لدى القاهرة بالعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين مشيرةً إلى الإهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط الكهربى بين البلدين وأهمية المشروع وعوائده الاقتصادية، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص

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