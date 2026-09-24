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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد | ضبط كميات من الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

بورسعيد | ضبط كميات من الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
بورسعيد | ضبط كميات من الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت حملة مشتركة من جهاز حماية المستهلك بقطاع مدن القناة ودمياط، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى بورسعيد، حملة تفتيشية مكبرة ومفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية والمحال العامة، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن المجزأة، ثبت وجود تغير ملحوظ في خواصها الطبيعية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

سجائر مجهولة المصدر 

و ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول وبيع المنتجات، ودون وجود فواتير تثبت مصدرها.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التشديد على مسؤولي المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الصحية والقواعد المنظمة لتداول وعرض المنتجات الغذائية.

وجاءت الحملة تحت قيادة اللواء إبراهيم مكي، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك بقطاع مدن القناة ودمياط، وبمشاركة سماح فايد  مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد 

وأكد جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار التنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف أحياء بورسعيد، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتهيب الأجهزة الرقابية بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية:

📞 جهاز حماية المستهلك: 19588
☎️ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

بورسعيد الاجهزة الرقابية حماية المستهلك مجهولة المصدر

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