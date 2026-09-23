محافظ بورسعيد يتفقد جدارية ميدان ستالينجراد بعد تطويرها ورفع كفاءتها .. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته المسائية بحي المناخ، جدارية ميدان ستالينجراد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتركيب الجدارية بالكامل، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتطوير وتجميل الميادين والشوارع بمختلف الأحياء.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ.

واطلع المحافظ على الموقف النهائي لأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالجدارية والميدان، والتي شملت أعمال إضاءة الجدارية وترميمها ورفع كفاءتها، ومعالجة أجزاء الرخام التالف، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال اللاند سكيب وإعادة الشيء إلى أصله، بما يسهم في إظهار الجدارية والموقع المحيط بها بالشكل الحضاري اللائق.

إضاءة وترميم للرخام مع ترشيد استهلاك الكهرباء

وحرص محافظ بورسعيد على متابعة الشكل النهائي للجدارية عقب الانتهاء من أعمال التطوير، موجهًا بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، واستمرار أعمال النظافة والتنسيق العام بالموقع، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للميدان واستدامة أعمال التطوير.

كما وجه المحافظ بأهمية تحقيق التكامل بين أعمال تطوير الجدارية وأعمال التجميل والتنسيق الحضاري بالمنطقة المحيطة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية لشارع ستالينجراد وميدان الجدارية والمناطق المحيطة به.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية لمختلف أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة بحي المناخ، مع التأكيد على جودة التنفيذ والحفاظ على المشروعات التي تم الانتهاء منها، بما يحقق الاستفادة المثلى منها ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.