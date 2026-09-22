قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور»: خطوة أخيرة قبل مشاركة أحمد الجفالي في تدريبات الزمالك
بفستان أحمر ورقصة بريئة .. طفلة من غزة تُواجه قسوة الدمار والركام بفرحة طفولية | شاهد
الغندور: الزمالك يُسابق الزمن لإنهاء إجراءات فرع أسيوط الجديدة
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم عمل عن ذوي الهمم.. وأرغب في تجسيد دور أم أو مدرسة | فيديو
أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو
دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية ومصادر ترجح مصدره من البحر
كيفية اتباع هدي النبي قبل النوم.. 8 سنن وأذكار احرص عليها كل ليلة
في أول أيام الخريف.. «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع
واشنطن: الجيش السوداني والدعم السريع لا يلتزمان بوقف إطلاق النار ولا يُمثلان حكومة شرعية
ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي
تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟
بعد الاشتباه في طرد مُفخّخ .. شرطة نيويورك تُنهي حالة الطوارئ قرب الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لهذه الأسباب فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق فى بورسعيد اليوم | تفاصيل

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

اعلنت محافظة بورسعيد ورودإشارة من شركة القناة للكهرباء تفيد انه نظرا لوجود صيانة طارئة بمحطة محولات بورسعيد

واكدت محافظة بورسعيد فى بيان رسمي انها سوف يتم فصل التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات صباح اليوم الأربعاء 
من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا

مناطق فصل التيار الكهربائي في بورسعيد 

واضافت محافظة بورسعيد ان المناطق المتأثرة بالفصل هى :

* مستشفى الصدر 
* مستشفى التضامن 
* مستشفى المبرة 
* مستشفى الحميات
* مستشفى المعلمين
* مستشفى التطبيقين
* مركز طب أسرة المناخ
* مركز طب أسرة الكويت 
* مركز رعاية طفل المناخ 
* مول جولدن زون
* مساكن الحرية 
* منطقة ٢ تعمير 
* مساكن التعاونيات
* أبراج الهادى الحديدى 
* محيط مدرسة ٦ أكتوبر 
* محيط مدرسة العبور الإعدادية 
* محيط جبانة الإنجليز 
* محطات الصرف الصحى بتلك المناطق 
* المخابز بتلك المناطن

واكدت محافظة بورسعيد أن هذا الفصل لأعمال الصيانة الطارئة إلزامى للحفاظ على قدرة المحولات

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التيار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

وزير التربية والتعليم

لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا

سلة الاهلي

الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

بيزيرا

800 ألف دولار تشعل الأزمة.. نادي بيزيرا السابق يتحرك ضد الزمالك| خاص

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بريطانيا تتمسك باتفاق تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وسط اعتراضات أمريكية

وزير الخارجية

وزير الخارجية يعرب عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مصر وبولندا

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية

«صندوق القتل».. ضربات موجعة للحوثيين في المخا والبيضاء ومقتل نحو 2000 عنصر

بالصور

ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي

العلاقات السامة
العلاقات السامة
العلاقات السامة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة

وجبات الإنقاذ.. أفكار أكلات سريعة للغداء والعشاء

افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد