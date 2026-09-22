لهذه الأسباب فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق فى بورسعيد اليوم | تفاصيل

اعلنت محافظة بورسعيد ورودإشارة من شركة القناة للكهرباء تفيد انه نظرا لوجود صيانة طارئة بمحطة محولات بورسعيد

واكدت محافظة بورسعيد فى بيان رسمي انها سوف يتم فصل التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات صباح اليوم الأربعاء

من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا

مناطق فصل التيار الكهربائي في بورسعيد

واضافت محافظة بورسعيد ان المناطق المتأثرة بالفصل هى :

* مستشفى الصدر

* مستشفى التضامن

* مستشفى المبرة

* مستشفى الحميات

* مستشفى المعلمين

* مستشفى التطبيقين

* مركز طب أسرة المناخ

* مركز طب أسرة الكويت

* مركز رعاية طفل المناخ

* مول جولدن زون

* مساكن الحرية

* منطقة ٢ تعمير

* مساكن التعاونيات

* أبراج الهادى الحديدى

* محيط مدرسة ٦ أكتوبر

* محيط مدرسة العبور الإعدادية

* محيط جبانة الإنجليز

* محطات الصرف الصحى بتلك المناطق

* المخابز بتلك المناطن

واكدت محافظة بورسعيد أن هذا الفصل لأعمال الصيانة الطارئة إلزامى للحفاظ على قدرة المحولات