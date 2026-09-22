رئيس جامعة بورسعيد لطلاب «التمريض والعلوم والصيدلة»: أنتم حملة العلم وعلماء وقادة المستقبل

واصل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد جولاته التفقدية بكليات الجامعة في إطار حرص جامعة بورسعيد على المتابعة الميدانية لبداية العام الدراسي الجديد 2026/2027، والتواصل المباشر مع أبنائها الطلاب.

وقام بتفقد كليات التمريض والعلوم والصيدلة، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والالتقاء بالطلاب، والاستماع إليهم، ومشاركتهم انطلاقة عام جامعي جديد.



رئيس جامعة بورسعيد يلتقي طلاب «التمريض والعلوم والصيدلة» في مستهل العام الدراسي: أنتم حملة العلم وعلماء وقادة المستقبل

وكان في استقبال رئيس الجامعة كل من الأستاذة الدكتورة سناء عبد العظيم عميدة كلية التمريض، والأستاذ الدكتور محمد رمضان عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور أمجد منصور عميد كلية الصيدلة، حيث رحبوا بزيارة رئيس الجامعة وحرصه على التواجد بين الطلاب منذ الأيام الأولى للعام الدراسي، مؤكدين أهمية التواصل المباشر بين إدارة الجامعة والكليات والطلاب، خاصة الطلاب الجدد الذين يخطون أولى خطواتهم في الحياة الجامعية.



وحرص الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح خلال جولته على لقاء الطلاب والتحاور معهم بصورة مباشرة، مرحبًا بالطلاب الجدد وانضمامهم إلى أسرة جامعة بورسعيد، ومؤكدًا أن الجامعة تنظر إليهم باعتبارهم حملة العلم وعلماء وقادة المستقبل، وأن سنوات الدراسة الجامعية تمثل مرحلة أساسية في بناء شخصية الطالب وتشكيل مستقبله العلمي والمهني.



رئيس الجامعة للطلاب: بالعلم والانضباط والاجتهاد والمهارات تصنعون مستقبلكم.. والنجاح يبدأ من اليوم الأول

ودار حوار ودي ومثمر مع الطلاب حول بداية حياتهم الجامعية، وتطلعاتهم خلال سنوات الدراسة، وأهمية الاستفادة من الإمكانات العلمية والتعليمية والتدريبية والخدمية التي توفرها الجامعة وكلياتها، إلى جانب المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعة حريصة على توفير كل الإمكانات التي تساعد الطلاب على تحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية والحصول على الشهادة الجامعية، وإنما يمتد إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، وتأهيله لسوق العمل، واكتشاف قدراته، وإتاحة فرص التدريب والمشاركة والتعلم المستمر.



وقال إن الجامعة تعمل على تسليح أبنائها الطلاب بالعلم والمهارات والخبرات والتدريب المستمر، بما يمكنهم من تحقيق أحلامهم وبناء مستقبلهم بثقة، مؤكدًا أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن الجامعة حريصة على دعمه وتوفير البيئة المناسبة أمامه للتعلم والإبداع والتميز.



وقدم الأستاذ الدكتور شريف صالح للطلاب عددًا من النصائح والتجارب التي تعينهم على النجاح خلال سنوات الدراسة، مؤكدًا أن الانضباط والاجتهاد وتنظيم الوقت تمثل من أهم مفاتيح النجاح، وأن الوصول إلى حلم الطالب يبدأ بخطوات بسيطة يلتزم بها منذ اليوم الأول.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتظام في حضور المحاضرات والتدريبات العملية، والاهتمام بالمقررات الدراسية، وتنظيم الوقت، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدم تأجيل المتطلبات الدراسية حتى تتراكم، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يبنى بصورة تدريجية من خلال الالتزام والمثابرة والعمل الجاد.



ووجه رئيس الجامعة الطلاب إلى التعامل مع المرحلة الجامعية باعتبارها فرصة متكاملة لبناء الذات وصناعة المستقبل، وليس مجرد مرحلة للحصول على شهادة جامعية، داعيًا كل طالب إلى اكتشاف قدراته واهتماماته، والعمل على تطوير مهاراته العلمية والشخصية، والاستفادة من كل فرصة للتعلم والتدريب والمشاركة داخل الكلية والجامعة.



وأكد أن الطالب المتميز هو من يستطيع تحقيق التوازن بين التحصيل العلمي والتدريب وتطوير المهارات والمشاركة في الأنشطة الطلابية، بما يسهم في تكوين شخصية علمية ومهنية متكاملة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.



وفي السياق ذاته، دعا الأستاذ الدكتور شريف صالح الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية، خاصة الطلاب الجدد، باعتبارها مرحلة جديدة يكتسب خلالها الطالب العديد من الخبرات والمهارات، ويتعرف على زملائه وأساتذته ومجتمعه الجامعي، ويتعلم مهارات التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.



و أكد أهمية الاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني ووحدة التدريب بالجامعة، لما توفره من فرص لاكتساب مهارات إضافية تتكامل مع الدراسة الأكاديمية، وتساعد الطلاب على الاستعداد بصورة أفضل لمتطلبات سوق العمل.



وخلال اللقاء، حث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها رعاية الشباب، سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية أو الاجتماعية أو العلمية، مؤكدًا أن الحياة الجامعية المتكاملة تجمع بين التعلم والمشاركة والتفاعل وبناء العلاقات واكتساب الخبرات إلى جانب الدراسة الأكاديمية.



وأشار إلى أن سنوات الجامعة تمثل فرصة لا تتكرر لبناء شخصية الطالب وتوسيع مداركه وتنمية قدراته، داعيًا الطلاب إلى استثمار كل يوم في الجامعة باعتباره فرصة جديدة للتعلم والتطور والإنجاز.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد حريصة على دعم أبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن أبواب قيادات الجامعة مفتوحة دائمًا أمام الطلاب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تذليل أي تحديات تواجههم خلال مسيرتهم الجامعية.



وفي ختام اللقاء والذى شارك فيه الأستاذة الدكتورة امل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد رزق المشرف على المدن الجامعية والأستاذ الدكتور احمد بيومي المشرف على رعاية الطلاب بالجامعة والاستاذة سامية المصيلحى امين عام الجامعة، وجه رئيس جامعة بورسعيد التهنئة للطلاب الجدد بمناسبة بدء حياتهم الجامعية، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، مؤكدًا أن النجاح يبدأ من اليوم الأول، وأن كل يوم في الجامعة يمثل فرصة جديدة للتعلم والتطور وصناعة المستقبل، داعيًا أبناءه الطلاب إلى العمل والاجتهاد والاستفادة من إمكانات الجامعة، ليكونوا في المستقبل علماء وقادة وسفراء مشرفين لجامعتهم ووطنهم.