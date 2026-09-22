قافلة "زاد العزة" الـ281 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

أفاد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية المصرية التي تم تجهيزها ضمن قافلة "زاد العزة" رقم 281 انطلقت باتجاه منفذ كرم أبو سالم، مشيراً إلى أن الساعات الأولى شهدت تدفق آلاف السلال الغذائية وأطنان الدقيق والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في قطاع غزة.

وقال إن القافلة تضمنت أعداداً كبيرة من مواد الإيواء والخيام لمواجهة خطر انهيار المباني مع اقتراب فصل الشتاء، لافتاً في الوقت ذاته إلى تعمد قوات الاحتلال إعادة أجزاء واسعة من شاحنات الخيام لتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وتابع أن الجانب المصري من معبر رفح استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين المتعافين الذين أنهوا رحلة علاجهم الناجحة داخل المستشفيات المصرية، حيث تم إنهاء إجراءاتهم الورقية وتسهيل عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية.