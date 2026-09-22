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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إسبانيا: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية تعيش في أمان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوقت حان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمان إلى جانب إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده تواصل العمل من أجل الدفع نحو تحقيق حل الدولتين.

وأوضح ألباريس، في تصريحات تلفزيونية، أن إسبانيا تقود تحركًا سياسيًا باتجاه إحياء مسار حل الدولتين، مشيرًا إلى دعم مدريد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده جزء من القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود القانونية المرتبطة بالنزاع.

وشدد ألباريس على ضرورة فتح جميع المعابر أمام القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة، في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان.

ودعا إلى توحيد الإدارة الفلسطينية، قائلًا إن الوقت حان لأن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لسلطة فلسطينية واحدة، باعتبار ذلك جزءًا من المسار المؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إقامة دولة فلسطينية إسرائيل حل الدولتين إسبانيا

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