يعتبر المحشي من أشهر الأكلات التي تحرص كثير من الأسر على تحضيرها، لكن من أكثر المشاكل التي تواجه ربة المنزل أثناء التسوية أن ورق العنب أو الكرنب يفك داخل الحلة ويتحول الحشو إلى أرز منتشر بين قطع الخضار.

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

والحقيقة أن نجاح المحشي لا يعتمد فقط على نوع الخلطة أو كمية التسوية، لكن طريقة لف ورص المحشي داخل الحلة تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على شكله حتى بعد النضج.

ويقدم الشيف جوجو عثمان وصفة بسيطة للحفاظ على تماسك المحشي بعد التسوية.

لا تكثري الحشو داخل ورق العنب والكرنب

من الأخطاء الشائعة وضع كمية كبيرة من الأرز داخل ورقة العنب أو الكرنب، اعتقادًا أن ذلك يجعل القطعة أكبر وأكثر امتلاءً.

لكن الأرز يتمدد أثناء الطهي، وبالتالي فإن زيادة كمية الحشو تضغط على الورقة من الداخل وقد تتسبب في فتحها أو تمزقها.

لذلك يفضل وضع كمية مناسبة من الحشو مع ترك مساحة تسمح للأرز بالتمدد أثناء التسوية.

طريقة لف ورق العنب تمنع فكّه

بعد وضع الحشو، ابدئي بطي جانبي الورقة إلى الداخل، ثم لفيها بإحكام من الطرف القريب منك إلى الطرف الآخر.

المهم ألا تكون اللفة رخوة، وفي الوقت نفسه لا تضغطي عليها بقوة شديدة حتى لا تتمزق الورقة مع تمدد الأرز.

ويفضل وضع الطرف المفتوح للورقة إلى أسفل عند رصها داخل الحلة، بحيث يساعد وزن القطع الموجودة فوقها على إبقائها مغلقة.

رص الكرنب يحتاج ترتيبًا معينًا

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

في حالة محشي الكرنب، يجب تقطيع الأوراق إلى أحجام مناسبة، ثم وضع كمية الحشو في منتصف الورقة وطي الأطراف قبل اللف.

بعد ذلك ترص قطع الكرنب بجوار بعضها بشكل متقارب، لأن وجود مسافات كبيرة بينها يسمح لها بالحركة أثناء الغليان، وهو ما قد يؤدي إلى فك بعضها.

ضعي طبقة تحمي المحشي في قاع الحلة

من الحيل المهمة وضع شرائح من الطماطم أو البصل أو أجزاء من أوراق الكرنب في قاع الحلة قبل رص المحشي.

هذه الطبقة تساعد على تقليل التصاق المحشي بقاع الإناء، كما تعمل كحاجز بين النار المباشرة وقطع المحشي.

بعد ذلك يمكن البدء في رص المحشي في طبقات متقاربة، مع الحرص على أن تكون اللفات ثابتة وليست معرضة للحركة.

لا تملئي الحلة بالسائل

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

كمية الشوربة أو الصلصة المستخدمة في تسوية المحشي من العوامل المهمة أيضًا.

زيادة السائل بشكل كبير مع الغليان القوي قد تجعل اللفات تتحرك داخل الحلة، خاصة إذا كانت غير مرصوصة بإحكام.

لذلك يجب استخدام كمية مناسبة من السائل، مع عدم جعل المحشي يغلي بعنف لفترة طويلة.

النار الهادئة سر تماسك المحشي

بعد وصول السائل إلى درجة الغليان، يفضل تهدئة النار حتى تستمر التسوية بشكل هادئ ومتدرج.

كما أن تقليب المحشي أثناء التسوية من الأخطاء التي يمكن أن تتسبب في فك اللفات، لذلك من الأفضل عدم تحريك القطع بالملعقة.

إذا احتاجت الحلة إلى التحريك، يمكن إمساكها من الجانبين وتحريكها بحذر بدلًا من إدخال الملعقة بين اللفات.

لا ترفعي الغطاء باستمرار

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب