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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
إسلام مقلد

يستعد فريقي النادي المصري وسيراميكا كليوباترا، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز في أول لقاء.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

يلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

واستأنف المصري تدريباته مساء السبت على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، خلال معسكر الفريق المقام في فترة التوقف الدولي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وشهد الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون، بعد اعتذار أحمد فتحي عن الاستمرار في منصب المدرب المساعد.

المصري حامل لقب كأس عاصمة مصر

ويدخل المصري منافسات البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية، بعدما نجح في التتويج باللقب عقب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

وسبق المصري في التتويج بالبطولة كل من مودرن سبورت، بطل النسخة الأولى عام 2022، وسيراميكا الذي حصد اللقب في أعوام 2023 و2024 و2025.

ويسعى الفريق البورسعيدي إلى الدفاع عن لقبه، واستغلال مباريات البطولة لمنح اللاعبين فرصة لاستعادة الثقة قبل استكمال منافسات الدوري.

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري

كان مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، قد اتخذ عددًا من القرارات عقب تراجع نتائج الفريق وخسارته مباراتين متتاليتين في الدوري.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

  • توفير كافة سبل الدعم للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي، والعمل على توفير عوامل النجاح.
  • تعيين إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للنادي.
  • انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون للفريق الأول.
  • فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة النادي المصري خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر.
  • خصم 25% من عقود اللاعبين بسبب تراجع النتائج في المباريات الأخيرة بالدوري، مع إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار.
  • الاستبعاد النهائي والعرض للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير لأي لاعب يثبت تقصيره في الأداء أو بث روح سلبية داخل الفريق.
  • الإقالة الفورية لأي فرد داخل المنظومة الإدارية أو الفنية للفريق الأول يثبت تقصيره أو عدم التزامه بسياسات النادي.

واختتم مجلس الإدارة بيانه بتوجيه التحية إلى جماهير المصري، مؤكدًا أن النادي يمثل عائلة واحدة في مختلف الظروف.

المصري يبحث عن استعادة الانتصارات

وكان المصري قد خسر أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد خسارته أمام بتروجت بنتيجة 2-1.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال مواجهة سيراميكا كبداية جديدة للفريق، والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة مع اقتراب استئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

تشهد الجولة الأولى من دور المجموعات إقامة 8 مباريات على مدار يومي الخميس 8 أكتوبر والجمعة 9 أكتوبر، بينما تحصل فرق طلائع الجيش وسموحة وإنبي وبتروجت على راحة خلال الجولة الافتتاحية.

الخميس 8 أكتوبر

بترول أسيوط × الأهلي – الساعة 5 مساءً.

بيراميدز × القناة – الساعة 5 مساءً.

الزمالك × زد – الساعة 8 مساءً.

سيراميكا × المصري – الساعة 8 مساءً.

الجمعة 9 أكتوبر

المقاولون العرب × الجونة – الساعة 5 مساءً.

الاتحاد السكندري × وادي دجلة – الساعة 5 مساءً.

مودرن سبورت × البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً.

غزل المحلة × أبو قير للأسمدة – الساعة 8 مساءً.

مجموعات كأس عاصمة مصر

وتضم المجموعة الأولى كلًا من الزمالك، ووادي دجلة، وزد، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري.

وتتكون المجموعة الثانية من بيراميدز، وسموحة، والبنك الأهلي، ومودرن سبورت، والقناة.

وتضم المجموعة الثالثة الأهلي، وإنبي، والجونة، والمقاولون العرب، وبترول أسيوط.

بينما تضم المجموعة الرابعة المصري، وسيراميكا، وبتروجت، وغزل المحلة، وأبو قير للأسمدة.

ويسعى المصري إلى تحقيق بداية قوية أمام سيراميكا، خاصة أن المواجهة تمثل الاختبار الأول للفريق في البطولة، في الوقت الذي يبحث فيه الجهاز الفني عن استعادة الاستقرار بعد البداية الصعبة للفريق في الدوري.

النادي المصري سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر بطولة كأس عاصمة مصر النادي المصري وسيراميكا كليوباترا

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