أحمد هاني يكشف حجم إصابته خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

كشف أحمد هاني، لاعب سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تعرضت لإصابة بسيطة خلال لقاء البنك الأهلي وخشيت أن تتفاقم الإصابة وفضلت أن أحمي نفسي وأحمي الفريق والخروج خلال أحداث اللقاء وعدم المجازفة باستكمال اللقاء، وهذا كان رأي الجهاز الطبي للفريق أيضًا».

وأشار هاني إلى أن الإصابة عبارة عن كدمة وهي تحتاج للراحة لمدة 48 ساعة ثم يتعافى من الإصابة التي لحقت به.

وأعرب أحمد هاني عن أمنيته أن ينضم لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن خلال فترة التوقف الدولي المقبل.