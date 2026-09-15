أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا محادثات مع واشنطن حتى تستجيب لشروط طهران

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إنه لا توجد محادثات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مؤكداً أن طهران لن تعود إلى التفاوض قبل استجابة واشنطن لشروطها.

وتأتي تصريحات رضائي في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، بينما تتمسك إيران بمواقفها بشأن رفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء ما تعتبره اعتداءات أمريكية وإسرائيلية في المنطقة. وكانت طهران قد ربطت كذلك إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الولايات المتحدة شروطها.

وكان رضائي قد أكد في وقت سابق أن إيران ستواصل استخدام أوراق الضغط، محذراً من تداعيات ما وصفه بـ«الحرب الاقتصادية» الأمريكية، ومشيراً إلى استعداد طهران لاتخاذ إجراءات بحرية في الخليج.

وتأتي التصريحات في وقت لا تزال فيه قنوات الوساطة الإقليمية قائمة، خصوصاً عبر سلطنة عُمان، وسط خلافات بشأن شروط إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن.