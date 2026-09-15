قال لي حرامي حرامي.. أحمد التهامي يكشف كواليس لقائه الأول بعادل إمام

كشف الفنان أحمد التهامي كواليس لقائه الأول بالزعيم عادل إمام، وتفاصيل بداية تعاونه معه، وذلك خلال لقاء له لبرنامج «واحد من الناس»، على شاشة قناة الحياة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

وقال التهامي، إنه بدأ مشواره الفني مع المخرج شريف عرفة من خلال فيلم «الناظر»، مشيرًا إلى أن مقابلة الزعيم عادل إمام كانت أحد أهم أحلام حياته.

وتابع أنه أبلغ أحد المقربين منه برغبته في مقابلة عادل إمام، فأخبره بأن الزعيم كان يجري اختبارات لاختيار فريق عمل فيلم جديد، وهو ما دفعه إلى الانتظار لفترة طويلة أمام باب مغلق، حتى فوجئ بظهور عادل إمام أمامه.

توجه إلى نجله المخرج رامي إمام

وأشار التهامي أن الزعيم وضع يده على كتفه، وقال له بصوت عالٍ على سبيل المزاح: «حرامي حرامي»، قبل أن يرحب به، ثم توجه إلى نجله المخرج رامي إمام قائلًا: «أريده في فيلم أمير الظلام».