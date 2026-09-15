عمرو قلاوة: علي ماهر يجهزنا لكل التفاصيل وأدواري هذا الموسم مختلفة

أعرب عمرو قلاوة، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته العارمة بالفوز الهام الذي حققه فريقه على البنك الأهلي واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، مؤكداً أن المستوى المميز الذي يقدمه الفريق حالياً هو ثمرة عمل جماعي شاق.

وأوضح قلاوة عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على شاشة قناة «صدى البلد» أنه اتخذ قراراً مبكراً قبل انطلاق اللقاء بالتسديد المستمر طوال المباراة، وهو ما ترجمه بنجاح على أرض الملعب.

وأرجع قلاوة تألقه هذا الموسم إلى التدريبات المكثفة التي خاضها على التسديد طوال الفترة الماضية، مشيداً بدور المدير الفني الكابتن علي ماهر في إعداد الفريق وتدريبه على كافة التفاصيل الفنية والخططية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وعن مشواره الفني مع الفريق، أشار لاعب سيراميكا كليوباترا إلى أن أدواره هذا الموسم اختلفت تماماً مقارنة بالموسم الماضي، مشدداً على أنه رهن إشارة الجهاز الفني وتحت أمره في أي مركز يلعب به.