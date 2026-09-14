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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
حسن العمدة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مواجهة قوية أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى بالدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف سيراميكا كليوباترا

يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بقيادة مديره الفني علي ماهر، بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، بعدما ظهر الفريق بصورة مميزة خلال الجولات الأربع الأولى.

وخاض سيراميكا 4 مباريات في الدوري الممتاز، نجح خلالها في تحقيق 3 انتصارات، مقابل هزيمة واحدة، ليجمع 9 نقاط وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب.

البنك الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات

على الجانب الآخر، يسعى البنك الأهلي، بقيادة مدربه أيمن الرمادي، إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة النتائج الإيجابية بعد الانتصار في الجولة الماضية على غزل المحلة بنتيجة 3-1.

وخاض البنك الأهلي 4 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في مباراتين، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي في الدوري

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

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