إنطلاق مباريات الجولة الخامسة اليوم فى الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الإثنين.
يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة الرابعة من البطولة عقب الفوز في ال ٤ مباريات في الدوري
ويحتل الزمالك المركز الثاني عقب الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراة امام الاتحاد السكندي
مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز:
الإثنين 14 سبتمبر 2026
طلائع الجيش و سموحة – الساعة 5:00 مساءً.
زد و القناة – الساعة 8:00 مساءً.
سيراميكا كليوباترا و البنك الأهلي – الساعة 8:00 مساءً.
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026
وادي دجلة و المقاولون العرب – الساعة 5:00 مساءً.
بترول أسيوط و مودرن سبورت – الساعة 5:00 مساءً.
المصري البورسعيدي و الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 مساءً.
الأهلي و أبو قير للأسمدة – الساعة 8:00 مساءً.
الأربعاء 16 سبتمبر 2026
الجونة و م السويس بتروجت – الساعة 5:00 مساءً.
الشرقية إنبي و بيراميدز – الساعة 8:00 مساءً.
غزل المحلة و الزمالك – الساعة 8:00 مساءً