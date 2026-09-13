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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر2026 ، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد ، حيث يتوقع البعض تبكير صرف مرتبات سبتمبر عن موعدها الأصلي بسبب الدراسة، لكن وزارة المالية أعلنت جدول صرف مرتبات سبتمبر والمواعيد المقررة رسمياً.

كانت وزارة المالية قد قررت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور


موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

 من المقرر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، يوم 24 من الشهر ذاته، فيما تصرف مواعيد المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026


يستطيع العاملون بالدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، من خلال الأماكن الآتية:

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 عبر فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.


-يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. المالية تعلن مواعيد الصرف على 5 أيام - الوطن

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026


يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 يوم الخميس 24 سبتمبر لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستمر صرف المرتبات يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

الحد الأدنى للمرتبات بعد زيادة 2026

جاءت قيمة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادة الجديدة على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
  • الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه. 
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