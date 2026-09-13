بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر2026 ، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد ، حيث يتوقع البعض تبكير صرف مرتبات سبتمبر عن موعدها الأصلي بسبب الدراسة، لكن وزارة المالية أعلنت جدول صرف مرتبات سبتمبر والمواعيد المقررة رسمياً.

كانت وزارة المالية قد قررت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الماضي.



موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

من المقرر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، يوم 24 من الشهر ذاته، فيما تصرف مواعيد المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026



يستطيع العاملون بالدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، من خلال الأماكن الآتية:

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 عبر فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.



-يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026



يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 يوم الخميس 24 سبتمبر لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستمر صرف المرتبات يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

الحد الأدنى للمرتبات بعد زيادة 2026

جاءت قيمة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادة الجديدة على النحو التالي: