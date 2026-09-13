ترامب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الويسكي الأيرلندي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الويسكي الأيرلندي.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية ؛ فقد ناقش ترامب مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية على الويسكي الأيرلندي مع رئيس الوزراء الأيرلندي.

وقال ترامب: نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، إنني سأقوم بإلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي الأيرلندي".

ومن المعلوم أن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن كان قد طرح قضية الرسوم الجمركية على الويسكي الأيرلندي خلال اجتماعه مع ترامب في "فارملاي" يوم أمس، حيث وعد الأخير ببحث هذا الأمر.

يُذكر أن الويسكي المُنتج في جمهورية أيرلندا والمُباع في الولايات المتحدة يخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%.