سنتكوم: القوات الأمريكية مسلحة جيدًا.. ومستعدون لمواجهة أي طارئ

أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم ” أنه لا يشعر بالقلق إطلاقًا بشأن أي نقص محتمل في الذخائر.

وشدد كوبر في تصريحات لـ سي بي إس نيوز، على أن القوات الأمريكية مسلحة جيدًا ومستعدة لمواجهة أي طارئ، في ظل التوترات والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.

وتأتي تصريحات قائد سنتكوم في وقت ترفع فيه القوات الأمريكية مستوى استعدادها لمواجهة أي تطورات أو تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن "السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية الفاشلة وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. ولم يُصب أي من أفراد الطاقم الأمريكي بأذى".

وأضاف البيان "ردًا على أحدث الهجمات الإيرانية الفاشلة، دمرت القيادة المركزية الأمريكية ناقلات النفط الخام الخمس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي (ناقلة النفط "كافيز"، وناقلة النفط "شارمينار"، وناقلة النفط "هوريزون 1"، وناقلة النفط "ريسكو"، في خليج عُمان، بالإضافة إلى ناقلة النفط "ديريا" بالقرب من جزيرة خارك). وأمرت القوات الأمريكية طواقم السفن بإخلائها قبل استهدافها".

وقال القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن "إيران تستخدم ناقلات النفط كجزء من شبكة ظل بمليارات الدولارات تموّل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإقليميين. ولا تملك إيران أي وسيلة للدفاع عن هذه السفن".

وأشار البيان إلى أن قوات القيادة المركزية الأمريكية كانت قد دمرت في الخامس من سبتمبر الجاري، ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية بعد محاولة الحرس الثوري الإيراني مهاجمة حاملة طائرات أمريكية ومدمرة صواريخ موجهة، وأن جميع محاولات الحرس الثوري الإيراني ضد سفن البحرية الأمريكية قد باءت بالفشل".