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رئيس روساتوم: هجمات أوكرانيا على شاحنات الوقود تهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس روساتوم: هجمات أوكرانيا على شاحنات الوقود تهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

اتهم أليكسي ليخاتشوف، رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية «روساتوم»، أوكرانيا بشن هجمات على شاحنات تنقل وقود الديزل إلى محطة زابوريجيا النووية، ما أسفر عن مقتل جنديين روسيين وإصابة عدد آخر، محذرًا من أن الهجمات عرّضت سلامة المحطة النووية للخطر.

وقال ليخاتشوف إن الهجوم وقع يوم الجمعة، و القوات الأوكرانية نفذت «سلسلة من الضربات المنسقة» استهدفت شاحنات الوقود، مضيفًا أن الضربات وقعت بالقرب من محيط المحطة.

وأضاف أن جنديين روسيين قُتلا وأصيب عدد كبير من الجنود، بعضهم بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أنهم كانوا يشاركون في تأمين مهمة نقل الوقود إلى المحطة.

أهمية وقود الديزل في تأمين المحطة

وتعد إمدادات الديزل عنصرًا أساسيًا في إجراءات السلامة بالمحطة، إذ تعتمد مولدات الديزل على الوقود لتوفير الكهرباء اللازمة للحفاظ على تبريد الوقود النووي داخل المفاعلات في حال انقطاع خطوط الكهرباء الخارجية.

كان خطا الكهرباء الخارجيان للمحطة قد انقطعا لمدة قاربت ثلاثة أسابيع خلال أغسطس وسبتمبر، ما زاد أهمية الاعتماد على مولدات الطوارئ.

وتُعد محطة زابوريجيا، التي تضم 6 مفاعلات، الأكبر في أوروبا، وتسيطر عليها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى للحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022. ويتبادل الجانبان بصورة متكررة الاتهامات بشأن أعمال تعرض سلامة المحطة للخطر وترفع مخاطر وقوع حادث نووي
 

أليكسي ليخاتشوف رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم أوكرانيا محطة زابوريجيا النووية

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