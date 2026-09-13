أسامة عرابي: مباريات الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز مؤثرة جدًا في تحديد مصير عموتة

كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، عن أبرز المكاسب التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، وتقييمه لبداية المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أن الصورة لا تزال غير واضحة، وأن الأهلي يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة الاستقرار والانسجام.

وقال عرابي، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الكلام المظبوط»، إن من أبرز مكاسب الأهلي خلال الفترة الحالية، بدء بعض العناصر الجديدة في الدخول بشكل أكبر ضمن حسابات الفريق.

وأوضح: «المكاسب إن في بعض العناصر الجديدة بدأت تخش في الفرقة»، مشيرًا إلى أن علي محمود من اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد، كما تحدث عن إمكانات أحمد الجزار، الذي كان يمثل إضافة قوية لدفاع الأهلي قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف: «علي محمود لعيب كويس، وسبحان الله بقى القدر الجزار كان هيبقى إضافة كويسة جدًا لو كمل في قلب دفاع النادي الأهلي، لكن الرباط الصليبي ده قدر ربنا، وجاي في مرحلة صعبة، وخاصة مع إصابة بلعمري في إسبانيا، وشايف إن الجزار إضافة لدفاع الأهلي».

وأشار عرابي إلى أن بعض الصفقات الجديدة، وعلى رأسها اللاعبين الذين انضموا مقابل مبالغ مالية كبيرة، لم يقدموا حتى الآن المستوى الذي كان ينتظره الجمهور، مؤكدًا أن الحكم عليهم لا يزال مبكرًا.

وقال: «يمكن لسة بقرار وبن جديدة ما أعلنوش عن نفسهم كصفقات جاية بفلوس كتيرة، كان الكل متوقع أداء أعلى من كده بكتير، لكن لسة ما أعلنوش عن نفسهم».

كما اعتبر عرابي تجديد عقد إمام عاشور، إلى جانب تجديد عقد مصطفى شوبير، من المكاسب المهمة للفريق خلال الفترة الحالية.

وعن ظهور إمام عاشور في مباراة المقاولون العرب، ألمح حتحوت إلى إمكانية أن يكون ذلك تمهيدًا لعودته للمشاركة بصورة أكثر استمرارية خلال الفترة المقبلة.

وأكد عرابي أن الإيجابيات لم تتضح بشكل كامل حتى الآن، قائلًا: «لسة الإيجابيات مش واضحة، زي ما قولتلك، إنت لسة في مرحلة الاستكشاف والبداية».

وأوضح أن الفترة التي يحتاجها عموتة للخروج من مرحلة الاستكشاف لا تعتمد على الأهلي وحده، وإنما تتأثر أيضًا بنتائج المنافسين، خاصة الزمالك وبيراميدز.

وقال: «كل ما المنافسين هيعملوا نتايج جيدة وإنت تعثرت، الضغط هيبقى أشد، ولو إنت عامل حاجة عادية لكن المنافسين هما اللي بيتعثروا، الجمهور هيبقى مستريح والإدارة هتبقى مستريحة».

وشدد عرابي على أن الأفضل بالنسبة للأهلي هو تحقيق نتائج قوية بعيدًا عن حسابات المنافسين، مضيفًا: «الحاجة الأكبر إن نتايجك إنت تكون عالية بعيد خالص عن ظروف المنافسين».

وأشار إلى أن المنافسة لا تزال متقاربة للغاية، خاصة أن الفرق الثلاثة لم تخض مواجهاتها المباشرة حتى الآن، مؤكدًا أن مباريات القمة المقبلة ستكون ذات تأثير كبير على شكل المنافسة وانطباع الجماهير عن الأجهزة الفنية.

وتطرق عرابي إلى مواجهات الأهلي المرتقبة أمام الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن نتائج تلك المباريات ستكون مؤثرة للغاية في تقييم الحسين عموتة، لكنها لن تكون العامل الوحيد في تحديد مصيره.

وقال: «مش بس دول، لكن هما مؤثرين جدًا، كسبهم هيبقى زي ما قولتلك هياخد نفس طويل للجمهور، وهينتظروا كتير لحد ما ناخد دوري أو كونفدرالية».

وأضاف: «الماتشين دول مؤثرين ويدوا انطباع سيئ أو جيد مع الجمهور».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك خلال شهر أكتوبر، قبل مواجهة بيراميدز في نوفمبر، بينما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في ديسمبر، في مواجهات قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد شكل المنافسة على البطولات هذا الموسم.